بتكلفة 13 مليون جنيه.. "أوبرا عايدة" 8 مارس المقبل في الأهرامات

كتب: يوسف عفيفي:

تصوير- أحمد النجار:

أعلنت الشركة المنظمة لعروض أوبرا عايدة، اليوم الأربعاء، إقامة العروض في حضن الأهرامات في إطار رسالة حب وسلام إلى العالم أجمع لدعم وتنشيط السياحة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تنظيم عروض فنية لأوبرا عايدة بمنطقة اﻷهرامات بعد غياب 25 عامًا.

وقال مصطفى ياسر، رئيس شركة "إس بي تورز" المنظمة للعروض، إن السياحة المصرية تحتاج إلى وضع خطط جديدة لجذب أنظار العالم من جديد، موضحا أن إقامة عروض أوبرا عايدة بالأهرامات تهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة المصرية ووضع حدث مهم على الأجندة السياحية كل عام على أن تقام 2018 في الهرم، وعام ـ 2019 ـ 2020 في الأقصر، وهي الذكرى الـ150 لإنشاء أوبرا عايدة.

وأوضح مصطفى، أن جميع الجهات الأمنية على استعداد تام لتأمين الحدث، وعلى رأسها شرطة السياحة والآثار لاستقبال السياح الوافدين لمشاهدة العرض، لافتًا إلى أن الموضوع فكرة طرحت من الشركة بدأ العمل عليها منذ 8 أشهر تحت إشراف دار الأوبرا المصرية بالكامل ورعاية هيئة تنشيط السياحة من خلال مكاتبها في الخارج، ومشاركة بعض شركات السياحة المصرية الخاصة.

وأضاف، أن هدف العرض خلال العام الأول، جذب السياح إلى مصر والاستمتاع بالعروض المقدمة من خلال تقديم شيء جديد وعمل وسيلة إبهار للسائحين، منوهًا أنه تم بيع 3 آلاف تذكرة حتى الآن على مستوى عدة دول مختلفة، وإجمالي المقاعد المخصصة للحفل 530 فردا مصريين وأجانب.​