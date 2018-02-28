غرفة شركات السياحة وائتلاف دعم مصر يناقشان أزمة رسوم "مكرري العمرة"

كتب يوسف عفيفي

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مع ائتلاف دعم مصر لمناقشة قرار فرض رسوم تعادل 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الاجتماع جاء بناءً على دعوة إئتلاف دعم مصر من خلال الدكتورة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بالإئتلاف إلى لجنة إدارة الغرفة وممثلي القطاع باللجنة العليا للحج والعمرة وبعض رؤساء فروع الغرفة بالمحافظات، وبعض أعضاء المجالس السابقة بالغرفة وبعض أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المجتمعون، أن القرار يخص المواطن المصري في المقام الأول الذي يمثله ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب ورغبتهم في الإلمام بكافة أبعاد القرار وتداعياته على مصلحة المواطن في ظل رغبة أكيدة لرفع أي معاناة قد يتكبدها المواطنون.

وأوضح البيان أن أعضاء الغرفة السياحية استعرضوا مردود القرار على عملائهم.

وأكد البيان أن المناقشات انتهت إلى عدة توصيات سيتم مناقشتها مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أن يتم عقد لقاء آخر للتشاور فيما تم التوصل إليه.