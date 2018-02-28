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بالفيديوجرافيك.. تعرف على خطة الحكومة لتنمية سيناء ​

12:10 ص الأربعاء 28 فبراير 2018
بالفيديوجرافيك.. تعرف على خطة الحكومة لتنمية سيناء ​

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض وزير الإسكان، أول أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملامح استراتيجية تنمية سيناء، والتي تم إعدادها وفقا لاستراتيجية العاملة للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويرصد "مصراوي"، في الفيديوجرافيك التالي، تفاصيل استراتيجية الإسكان لتنمية سيناء.

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