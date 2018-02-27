​السفير البريطاني: "مش صلاح بس اللي مكسر الدنيا.. 10 طلبة طلعوا أوائل العالم"

كتب- محمد قاسم:

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، الطلاب المصريين الحاصلين على المركز الأول بمستوى العالم في امتحانات شهادة الثانوية العامة البريطانية.

وكتب كاسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: "مش بس محمد صلاح والشوربجي ونور اللي مكسرين الدنيا، ١٠ طلبة من مصر طلعوا أوائل العالم في امتحانات بيرسون للثانوية العامة البريطانية".

وأضاف: "منورة بأهلها، ملوك السيطرة".

وكرمت السفارة البريطانية في القاهرة والمجلس الثقافي البريطاني وبيرسون Pearson وايديكسل Edexcel للمؤهلات البريطانية اليوم الثلاثاء ٥٨ طالبا وطالبة درسوا في مصر لتميزهم على مستوى العالم في امتحانات شهادة الثانوية العامة البريطانية.

وحصد 10 طلاب من المدارس في مصر على أعلى درجات في العالم حيث حصل أحمد أسامة على أعلى درجات في المستوى الرفيع للغة العربية والكيمياء في الثانوية، وهو الآن طالب بكلية الطب بالقصر العيني و عبدالرحمن محمود من مدرسة صقّارة للغات‪:‬ أعلى درجة في العالم في‪ ‬الرياضيات، وأنطوان لافود من مدرسة نيو كايرو انترناشيونال سكول على أعلى درجة في العالم في اللغة الفرنسية، ودانيال سانشيز على درجة في العالم في اللغة الاسبانية.

كما حصلت نهى ياسر، على أعلى درجة في العالم في الرياضيات، وملك مدحت في الفن والتصميم، وصبرينا بيرينود في اللغة الألمانية، وجولييت ماري في اللغة الفرنسية، ومنة الله محمد في اللغة العربية كلغة أولى، وبسنت طارق في الرياضيات، وسهيلة هشام في اللغة الانجليزية كاللغة الثانية، جنا توفيق على في الفن والتصميم، وآني هاتا من مدرسة الالسن البريطانية الدولية في الفن والتصميم.

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