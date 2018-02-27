​"العرابي": أتوقع مشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية

الإسكندرية- أ ش أ:

توقع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق مشاركة كثيفة من جانب أبناء الشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية القادمة و المقرر إجراؤها أواخر شهر مارس المقبل.

وقال العرابي، إن التواجد بكثافة أمام صناديق الانتخابات رسالة للعالم مفادها أن هذا الشعب وهذا الوطن أختار طريقه ولن يحيد عنه.

جاء ذلك فى تصريحات لعرابي على هامش حضوره "ندوة مصر والعالم – التاريخ المصري وإثره على اجتذاب الخريطة الدولية " والتى نظمها ائتلاف حب الوطن بالتعاون اليوم الثلاثاء بأحد فنادق الإسكندرية.

وتابع العرابي قائلا: تواجد المصريين بكثافة على صناديق الاقتراع يؤكد على أن الشعب مصمم على استكمال طريقه ومسيرته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومصمم عليه وأن الأمور تسير بطريقة متصلة بمصالح الوطن والشعب.

وأشار إلى أن النزول بكثافة في الانتخابات إعلان صريح عن تأييد كل ماتم خلال 4 سنوات ماضية والتطلع لما هو أقوى خلال 4 سنوات جديدة.