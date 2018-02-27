التحالف السياسي المصري: دعوات مقاطعة الانتخابات مخالفة للقانون

10 ​مصريين يحصلون على أعلى درجة في العالم بالثانوية العامة البريطانية

كتب-إسلام ضيف:

تصوير- محمود أبو ديبة:

وجه المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، التحية للجنود المصريين المشاركين في العملية الشاملة والذين يطهرون سيناء من براثن الإرهاب، وأنهم يوضحوا من أجل العيش في سلام.

وتابع مطر خلال مؤتمر "رسالة إلى العالم" لدعم الرئيس السيسي في أحد فنادق القاهرة: "نحن ضد دعوات مقاطعة الانتخابات، وهى مخالفة للقانون، يجب النزول والمشاركة، لأن كل مستقبل مصر اللي بتتحرك عشانه واللي فيه ولادنا".

واستطرد: "رسالتنا محبة وسلام مصر الأديان السماوية، مسلم مسيحي إيد واحده، مع السيسي لفترة تانية".

ويضم التحالف 8 أحزاب هي: الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، برئاسة تيسير مطر، الحزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة علي فريج، حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، حزب شباب مصر، برئاسة أحمد عبدالهادي، حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار جمال التهامي، الحزب الاتح​ادي الديمقراطي، برئاسة حسن ترك، حزب صوت مصر، برئاسة الدكتور نصر سليمان، وحزب البداية برئاسة محمود حسام.

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