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​طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول ولي العهد السعودي

10:59 م الثلاثاء 27 فبراير 2018
​طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول ولي العهد السعودي

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، حالة الطوارئ لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، والذي يزور القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة العربية.

وأغلق أمن المطار، ساحات انتظار السيارات، وفتحت استراحة كبار الزوار.

يأتي ذلك فيما وصلت طائرة خاصة تحمل أغراض الأمير السعودي، وكان في استقبالها بالمطار العاملين بالسفارة السعودية بالقاهرة، وأكثر من 20 سيارة خاصة، بالإضافة إلى السماح بدخول 6 سيارات عفش لنقل الأغراض التي سوف تستخدم خلال الزيارة.

مطار القاهرة الدولي محمد بن سلمان السيسي

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