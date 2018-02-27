​"التعليم": طلاب "ابتدائي" ببني سويف يحولون النفايات إلى مكتبة صغيرة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إن بعض تلاميذ مدرسة قاي المجمعة 2 الابتدائية، بمحافظة بني سويف، صمموا مشروعا يخدم البيئة المدرسية، وكذا المجتمع المحيط بها، من خلال تحويل إطارات الكاوتش القديمة لعمل مكتبة صغيرة، وكذا "جلسة عربي" مكونة من ثلاثة مقاعد، وكرسي عادي، وسلة مهملات.

وأضاف خيري في بيان صحفي مساء الثلاثاء، أن الفكرة بدأت عندما ﻻحظ التلميذ "حسين عادل عبد البديع" بالصف السادس الابتدائي، وجود إطارات من الكاوتش ملقاة على جانبي الطريق، فجاءت إليه فكرة المشروع، بمشاركة زملائه: "يوسف محمد رمضان، ورمضان ربيع رمضان ومحمد سيد ضاحي"، وجميعهم تلاميذ بالصف السادس، لتحويل هذه الإطارات لأشياء مفيدة للمدرسة.

وأوضح أنه الطلاب عرضوا الفكرة على السيد عبد الغفار عبد الله مدير المدرسة، الذي ساعدهم في توفير بعض الألوان وبويات لتشجيع التلاميذ، وتم البدء في تنفيذ المشروع بمساعدة معلمى المدرسة، ومنهم: أحمد رمضان سفير التغيير منسق مشروع المعلمون أولا، وجهزوا الإطارات وبدءوا التنفيذ، وصنعوا بعض الأشياء المرتبطة ببيئة التعلم، مثل المكتبة البسيطة، والجلسة العربي،ِ وسلة مهملات وأحواض زهور لتجميل حديقة المدرسة.