دمنهور- أ ش أ:

قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مهامه والبلد منهارة اقتصاديا وأمنيا، موضحا أنه عقب 4 سنوات من توليه الرئاسة أصبح الواقع الآن مختلفا حيث أصبح لدينا احتياطي استراتيجي وانخفاض في معدل البطالة.

وطالب بكري- خلال المؤتمر الجماهيري لحملة (كلنا معاك من أجل مصر) بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، لدعم وتأييد الرئيس السيسي- المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن المشاركة بكثافة تثبت للعالم أجمع أننا خلف قيادتنا السياسية على قلب رجل واحد.

وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والأمان ومن يقرأ تاريخها يفخر بها، مؤكدا أن المصريين انتخبوا السيسي من قبل بإرادة حرة، وأن صمودنا يأتي بفضل جيشنا وشرطتنا.

حضر المؤتمر عضو الهيئة العليا للحملة حمدي أبو خشيم، ومنسق الحملة محمد وجيه، وأمين حزب (مستقبل وطن) بالبحيرة محمود مرعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلون عن القبائل العربية، وشخصيات ودينية.