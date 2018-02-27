وزير الخارجية يبحث تطورات مفاوضات سد النهضة مع مدير مركز جنيف للمياه

جنيف- أش أ:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، تطورات مفاوضات سد النهضة والتعاون المشترك مع مدير مركز جنيف للمياه فرانسوا مونجر خلال لقائهما اليوم الثلاثاء على هامش زيارة شكري الحالية إلى جنيف.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي-، إن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التطورات الخاصة بسد النهضة والتحديات التي تعتري المسار التعاوني الفني بين مصر والسودان وإثيوبيا في هذا الإطار.

وأعرب شكري عن تطلع مصر للاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه المركز في مجال التعاون بين الدول المشاركة في أحواض الأنهار الدولية، واستعداد مصر لقيام فريق من الخبراء المصريين بالمشاركة في ندوات المركز بشكل دوري لشرح تطورات التعاون بين دول حوض النيل ومستجدات مفاوضات سد النهضة.

كما استعرض شكري الرؤية المصرية لكيفية تعزيز التعاون بين دول الحوض في ظل التحديات التي تواجه هذه المنطقة ومنها ظاهرة تغير المناخ والزيادة السكانية المتسارعة.