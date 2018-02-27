حماة الوطن: bbc تتآمر على الدولة المصرية

كتبت- مروة شوقي:

قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ظهور الفتاة "زبيدة" مع الإعلامى عمرو أديب، يكشف حجم التآمر على الدولة المصرية الذى تمارسه هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وتابع الغباشي، خلال بيان أصدره اليوم: "هناك قنوات وأبواق إعلامية مأجورة، تعتمد على مصادر من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وتتعمد الكذب والمغالطة وإظهار أى أخطاء حتى لو كانت صغيرة وتضخيم أى أحداث لإظهار الدولة المصرية بصورة سيئة أمام العالم".

وبحسب الغباشي، فإن تكرار هذه المغالطات له دلالة واضحة على أهداف هذه العناصر ضد الدولة المصرية، وأنها تعمل فى سياق ممنهج لتشوية سمعة مصر لصالح من يدفعون لها ولصالح عناصر التنظيم الدولى للإرهاب.

وطالب الغباشى، كافة وسائل الإعلام المحلية بعد الانسياق وراء هذه المصادر وتحرى الدقة فيما تقدمة للمواطنين من أخبار ومعلومات لتكون مصدر يستعين به القنوات والصحف والمواقع الأجنبية.​