"دعم مصر": تقارير "هيومان رايتس ووتش" مشبوهة وكاذبة

كتبت-مروة شوقي:

أعلن ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، رفضه القاطع لكل ما جاء من أكاذيب وافتراءات بالتقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، الذي زعمت فيه أن سلطات مصر تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين، وادعت أن الانتخابات الرئاسية التي لم تجر بعد "غير نزيهة".

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المنظمة "الكاذبة" دأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن هناك حملات مسعورة منها وبتمويل من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات التي خرجت من رحمها، بتمويل قذر من الدول التى تمول وتشجع وتسلح الإرهاب والإرهابيين.

وأوضح حسب الله، أن هذه الحملات المسعورة بدأت تزداد حدتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع النجاحات الكبيرة التي حققها بواسل الجيش والشرطة في العملية سيناء 2018.

وتابع: "تقرير المنظمة مشبوه وكله كذب في كذب ويتعمد الإساءة لمصر وشعبها خاصة أن مصر لا يوجد فيها ما يُعرف بـ"الاعتقال".

واعتبر "حسب الله" مطالبة المنظمة في تقريرها بإلغاء قانون الإرهاب، وهو القانون المطبق في معظم دول العالم، خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة أكثر تشددا من القانون المصري، تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري خاصة أن مصر تخوض حربا شرسة ضد شياطين الإرهاب.