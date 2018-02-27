وزير الإسكان: منطقة سياحية عالمية في العلمين توفر 25 ألف غرفة فندقية

القاهرة- مصراوي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه جرى خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الإسكان أن الأعمال الإنشائية بالعاصمة الجديدة تسير وفقاً للجدول الزمني المقرر، وأن معدلات التنفيذ بلغت مستوى متقدماً، منوهاً إلى أن تنفيذ جميع الوحدات السكنية يتم وفقاً لأفضل معايير الجودة والمواصفات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة وموقف مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المساحة الكلية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ حوالي 48 ألف فدان، موضحاً أنه جارى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في الشريط الساحلي للمدينة، مشيراً إلى أن تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، ستوفر 25 ألف غرفة فندقية تعمل طوال العام.

وأكد وزير الإسكان، أن المدينة تخدم كل فئات المجتمع، وتوفر سكناً مناسباً لجميع المستويات، بجانب توفير أكبر قدر من فرص العمل، موضحاً أن المشروعات الجارى تنفيذها تجعل الحياة في المدينة تستمر بشكل مستدام على مدار العام وليس خلال أشهر الصيف فقط.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات، وأن توفر العاصمة والمدن الجديدة لساكنيها مستوى معيشة راقياً ومتطوراً، وأن تتاح بها مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية على نحو متكامل، بحيث تكون المدن الجديدة تعبيراً عن مصر المستقبل كما يتطلع إليها شعبها.​