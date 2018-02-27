نائب وزير الزراعة تكشف عن مشروع "السلالات الأجنبية" بتكلفة 250 مليون جنيه

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيونية والداجنة، إن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على مشروع "استيراد السلالات"، بتكلفة تُقدر بـ250 مليون جنيه في المرحلة الأولى.

وأضافت محرز، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يتمثل في استيراد سلالات ورؤس ماشية من بعض الدول الأجنبية بهدف زيادة المعروض من اللحوم وتنوع السلالات الجيدة في السوق، موضحة أن المشروع موازٍ لمشروع "البتلو".

وتابعت: "المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لسد الفجوة الغذائية للحوم".

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن المشروع يعتبر موازٍ لمشروع اللحوم البتلو، وهناك لجنة مشتركة من الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية والبنك الزراعي للإشراف على المشروع.

وأضافت محرز، أن استيراد السلالات يكون من خلال اللجنة، التي تطبق شروط الجودة والأمان في عمليات الاستيراد.​