بزيادة 40%.. ننشر أسعار تذاكر طيران العُمرة 2018

كتب ـ يوسف عفيفي:

مفاجأة تلو الأخرى، يتلقاها المواطن المصري في موسم العمرة، فبعد الرسوم الإضافية على مكرر العمرة خلال 3 سنوات بمقدار 10 آلاف جنيه، خرجت علينا شركة مصر للطيران بأسعار مرتفعة لتلحق المواطن المفاجأة الثانية.

وأعلنت مصر للطيران، أسعار تذاكر الطيران للعمرة على النحو التالي:

"رجب وشعبان" 2018

بلغت أسعار تذاكر العمرة 7300 جنيه "القاهرة - جدة - القاهرة" خلال شهري رجب وشعبان طوال أيام الأسبوع ما عدا الخميس، وترتفع الأسعار إلى 8 آلاف جنيه حال العودة مساء الجمعة أو السبت.

فيما بلغت أسعار تذاكر الطيران خلال هذين الشهرين بالنسبة لرحلات "القاهرة ـ جدة ـ المدينة ـ القاهرة" 7700 جنيه، على أن يرتفع السعر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة والسبت 8300 جنيه.

وبلغ سعر التذكرة إلى المدينة والعودة من جدة 7900 جنيه على أن يرتفع السعر في حالة السفر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة أو السبت 8700 جنيه.

عمرة "رمضان" 2018

في شهر رمضان بلغت أسعار تذاكر رحلات "القاهرة ـ جدة ـ القاهرة" يوم 26 رمضان 7800 جنيه، ويوم 27 رمضان 8500 جنيه.

أما رحلات يومي 27 أو 28 رمضان "القاهرة ـ جدة - القاهرة" 8600 جنيه.

ورحلات "القاهرة - المدينة - القاهرة" 9450 جنيهًا.

رحلات أول وثاني أيام عيد الفطر، "القاهرة - جدة - القاهرة" 8650 جنيهًا.

رحلات أول وثاني أيام عيد الفطر أيضا "القاهرة - جدة - المدينة - القاهرة" 9300 جنيه.

رحلات العودة لذات اليومين "القاهرة - المدينة - جدة - القاهرة" 9900 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 40 إلى 50%.