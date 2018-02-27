بدء مؤتمر مستثمري أكتوبر" و"دعم مصر" لتأييد السيسي

كتبت- مروة شوقي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري، الذي تننظمه جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أئتلاف دعم مصر، وذلك لحشد التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر المؤتمر المهندس محمد زكي السويدي، رئيس أئتلاف دعم مصر، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة مستثمري ٦ أكتوبر، وعدد كبير من العاملين بالمنطقة الصناعية في المؤتمر.

وطالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، تخصيص لجان للمغتربين بالمنطقة الصناعية للسماح للعاملين المغتربين بالتصويت في الانتخابات بعد تسجيل أسمائهم، كما تعتزم منح العاملين إجازة نصف يوم أو تخفيض ساعات العمل لمدة ساعتين لكي يشاركوا في الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسات لنقل العمال وأهالي المدينة إلى مقر الاقتراع دون مقابل.​