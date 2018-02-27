وزيرة الهجرة تستكمل جولتها المكوكية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتبت- عايدة رضوان:

تستكمل السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولتها المكوكية لعددٍ من الدول لاستعراض جهود الدولة وحث وتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس ‏المقبل، وذلك عقب انتهاء مؤتمر "مصر تستطيع.. بأبناء النيل" والذي شارك فيه 23 عالمًا من العلماء المصريين بالخارج، في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والطاقة والزراعة، والذي اختتمت فعالياته أمس الاثنين.

وغادرت السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء، متوجهةً إلى أستراليا، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج؛ لإطلاعهم على الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ولحث المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنها ستلتقي الجاليات المصرية الموجودة بالثلاث مدن

"سيدني وملبورن وكانبرا" لاستعراض جهود الدولة خلال الفترة الماضية وحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أن الجولة جاءت للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إلى سعي الوزارة لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات الاقتراع، مضيفة أن ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم.

ووجهت وزيرة الهجرة، رسالتها للمصريين في الخارج، قائلةً: "إن الجهد الذي سيبذله المصري بالخارج في الإدلاء بصوته الانتخابي يعادل جهد الجندي المتربص للإرهاب على الحدود لتأمين وطنه، فهذا التصويت يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة"، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.