رشوان: "زبيدة" كتبت نهاية لمستقبل "أورلا جيوريل" المهنية في "BBC"

كتب- حسن مرسي:

طالب ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بالاعتذار، حول ما نشره الموقع الإلكترونى التابع لها عما بخصوص الاختفاء القسري للفتاة زبيدة، مؤكدًا أن التقرير ليس خطأ مهنى فقط بل يصل إلى حد الزييف والتزوير.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الاثنين، إنه قبل إصدار بيان الهيئة للرد على ادعاءات BBC حول الاختفاء القسرى للفتاة "زبيدة"، تحدث تليفونيا مع مديرة مكتب (BBC) بالقاهرة لمدة 35 دقيقة، حول مخالفتها للقواعد المهنية فى التقرير الذى قامت به.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أنه سيتقدم ببلاغ باسمه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، إذ لم تأتى ببيانات زبيدة، فترددت قليلا، وكان آخر وعد لها لم يتم تنفيذه، أنها ستتصل بوالدة "زبيدة" للحصول على المعلومات لتحريك الموضوع.

وتابع أن ما جرى من هيئة الإذاعة البريطانية BBC كان خارج أى معايير مهنية، وتابع: "أظن أن تقرير BBC هو نهاية رحلة أورلا جيوريل المهنية".