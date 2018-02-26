بالفيديو- زوج "زبيدة" يكشف مفاجأة بشأن انتمائه للإخوان

كتب- حسن مرسي:

قال سعيد عبدالعظيم، زوج السيدة زبيدة التي زعمت "BBC" أنها مختفية قسريًا، إنه لا يعرف أي شيء عن الجدل المثُار حول اختفاء زوجته قسريا، مفسرا تصريحات والدتها أنها جاءت بسبب أنها متزوجة دون علمها.

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الاثنين، أنه طوال فترة زواجه لم يدخل هو أو زوجته أي قسم شرطة، مشيرا إلى أنه متعاطف مع جماعة الإخوان، وكان عضوا في حزب الحرية والعدالة.

وقد أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه علي التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، "BBC" وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة.

وفند بيان هيئة الاستعلامات ما تضمنه تقرير "بى بى سى" الذي نشر، وأذيع علي شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.

وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوي عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبى، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعه البريطانية أول من يلتزم بها.

كما قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، استدعاء مديرة مكتب (بي بي سي) بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير.