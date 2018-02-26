الأوقاف: الإرهاب لا ينتمي إلى تاريخ وحضارة الأمة العربية والإسلامية

(مصراوي):

قالت الدكتورة سميرة رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، إن الإرهاب يعمل على استنزاف قدرات الدول العربية ويسبب نزيفا في البنية التعليمية والتحتية والفكرية والتنموية عن طريق تسخير مقدرات الدول العربية وتوجيهها لمحاربة الاٍرهاب بدلا من صرفها في مجالاتها التنموية.

وأضافت سميرة رجب: "رغم أن الجيوش العربية النظامية في حربها ضد الاٍرهاب تواجه أشباحا غير منظورين في أماكن مختلفة ، إلا أننا لم نسأل أنفسنا عن المستفيد من الاٍرهاب ومن محاولة فرض مشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائفي تتناحر فيه الدول العربية الى ما لا نهاية".

جاء ذلك في كلمة المبعوثة الخاصة للديوان الملكي البحريني، خلال الجلسة العلمية الرابعة للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت عنوان (صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها).

من جانبه ، دعا الشيخ يوسف عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الى الاهتمام بالشباب قبل الوقوع في براثن الاٍرهاب، لافتا إلى أن من يمول الاٍرهاب استغل عدم استقرار البلاد المجاورة لكينيا وحاول زرع الفتنة والارهاب في كينيا، داعيا إلى تعاون بين العالم الإسلامي ودوّل العالم لمحاربة الإرهاب.

بدوره ، قال الدكتور فريد بن يعقوب من البحرين، إن الإرهاب لا ينتمي الى تاريخ وحضارة الأمة العربية والإسلامية ولا مرجعيتها ، وهو عبارة عن مزيج من الأفكار المضطربة، موضحا أن الإرهاب يتم تمويله من مؤسسات ودوّل خارجية تعمل ليلا ونهارًا على تهديد المجتمعات العربية وتثير الفوضى فيها.

ودعا إلى التنسيق بين الدول العربية لتفكيك الاٍرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره.