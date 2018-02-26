حجازي: "التعليم العالي" المسؤولة عن أزمة تنسيق الجامعات لطلاب STEM

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مدرستي المعادي للمتفوقات بنات والسادس من أكتوبر للمتفوقين؛ اليوم الاثنين، للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بها، حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات، والوقوف على جميع المشكلات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة بحضور كل من يسري سويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، و مدير وحدة STEM.

وأكد حجازي، في بداية حديثه مع الطلاب أنه تم اختيارهم بعناية؛ لتأهيلهم وبناء قدراتهم لمواصلة حياتهم العلمية، وأن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المدارس هو بناء الشخصية المتكاملة الإيجابية المتمتعة بأفضل السمات الشخصية جنبًا إلى جنب مع البحث العلمي في الدولة، مشيرًا إلى أن الجانب الشخصي مهم وهو يتكامل مع الجانب العلمي، وحث الطلاب على بذل أقصى جهد ليصبحوا متميزين علميًا ويتفوقوا على أنفسهم بالدراسة والإطلاع على جميع الأبحاث العلمية.

وأضاف حجازي أنه ينصح الطلاب بأن يكون أداؤهم في ضوء ما لهم من حقوق وما عليهم من وجبات، سواء ناحية المدرسة او المجتمع أو الدولة بما هو مأمول فيهم كقادة للمستقبل.

ووجه حجازي حديثه لمديري المدارس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه انتظام العملية التعليمية، وتطبيق اللوائح والقوانين على من يتسبب في تعطيل العملية التعليمية لضمان حسن سيرها.

وشدد حجازي على الطلاب بضرورة الحرص والحفاظ على تركيزهم في الدراسة، وعدم التغيب عن حضور الدروس والمعامل، إذ إن ذلك يعرضهم لنقص في رصيد درجاتهم والخضوع للمساءلة.

وأشار حجازي في كلمته إلى أن الوزارة تهيب بأولياء الأمور بأن يقوموا بواجب النصح والإرشاد لما فيه الصالح لهم ولمستقبلهم.

وعن التواصل مع وزارة التعليم العالي، بشأن أزمة قبول الطلاب بالجامعات، قال حجازي إن الوزارة تواصلت بالفعل لإيجاد الآليات الصحيحة للتنسيق الجامعي لطلاب مدارس المتفوقين، وأن الأمر يخص التعليم العالي فقط؛ لتحديد جميع قواعد التنسيق الجامعي لهم.