التعليم: توجيهات بتكثيف المتابعات على المدارس للوقوف على المشكلات وحلها

كتبت- ياسمين محمد:

تابع فريق من الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم، عدة مدارس بعدد من المحافظات؛ للوقوف على السلبيات وحلها، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، الاثنين، قالت جوزال فتحي، مدير الإدارة العامة للتعليم الإعدادي، أنها تابعت مدرستي الناصرية الإعدادية المشتركة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، ومدرسة مندف الغعدادية المشتركة بغدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، موجهة جميع القائمين على العملية التعليمية بالمدرستين بضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول، وتكثيف البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى في جميع المواد الدراسية، مشددة على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية وإعلاء قيم الولاء والانتماء وحب الوطن واحترام الآخر، مشيرة إلى ضرورة تحديث الآثاث المدرسي بالمدرستين.

كما تابعت فتحي مدرسة عزيز المصري الإعدادية بإدارة بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولاحظت سير العملية التعليمية بها، بالإضافة إلى افتتاحها معرض مخرجات الأنشطة الصفية واللاصفية المقام بها والخاص بمدارس الإدارة، مشيدة بتنوع وتميز الاعمال المعروضة والتي تعكس مدى براعة الطلاب وقدرتهم على الإبداع، وحضر المعرض العديد من قيادات المديرية والإدارة التعليمية.