"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا لدعم السيسي في الوادي الجديد

كتبت-مروة شوقي:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمرًا جماهيريًا، في إطار خطة حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإيمانا من الحزب بضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وشهد المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس، على مدار الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى نصيب محافظة الوادي الجديد منها وأثر هذه الإنجازات على خدمة التنمية ومحاربة الإرهاب، في حضور نواب البرلمان وعدد كبير من التنفيذيين ومواطني الوادي الجديد.

وقال النائب جمال آدم، نائب حزب مستقبل وطن، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في جميع القطاعات منها قطاعات الكهرباء والطاقة ومشروعات استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المدن الجديدة.

وتابع: "شهد الاقتصاد المصري نهضة كبيرة، بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير 5.6 مليار جنيه مصري لدعم مشروع تكافل وكرامة ليغطي 2 مليون أسرة مستفيدة، وكذلك في القطاع الصحي وإنشاء المستشفيات الجديدة وعلاج مليون و800 ألف مريض من فيروس سي، والاهتمام بتسليح الجيش المصري ليصبح العاشر عالميا ونجاح الدبلوماسية المصرية في ترسيم الحدود البحرية مع إيران وما ترتب عليها من اكتشاف حقل غاز ظهر والذى يبلغ استثماراته في مرحلته الأولى 12 مليار دولار".