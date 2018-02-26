"المحافظين": افتتاح قيادة شرق القناة في إطار تطوير قدرات القوات المسلحة

كتبت-مروة شوقي:

قال اللواء عاصم جنيدي، مدير مركز معلومات مجلس الشعب السابق ومدير بيت الخبرة البرلمانية في حزب المحافظين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، خطوة مهمة لما تمر به الدولة من مخاطر تتطلب الحيطة والحذر وتضافر الجهود.

وأضاف جنيدي، في بيان اليوم الاثنين، أن افتتاح قيادة قوات شرق القناة، يأتى في إطار عملية التطوير والتحديث الشاملة لقدرات القوات المسلحة لمجابهة كل المخاطر التي قد تطرأ في أي وقت وعلى أي جبهة بما يمكنها من مواصلة دورها المقدس في حماية الوطن ومقدساته.

وأضاف: "أهمية افتتاح القيادة فى هذا التوقيت، يكمن في دعم خطة المجابهة الشاملة للعملية - سيناء 2018، بعد أن حققت العملية الشاملة بالفعل إنجازات تحسب على أرض الواقع أبهرت العالم أجمع بعد النتائج التي خرجت بها حتى الآن وأصبحت على مقربة من تطهير سيناء بالكامل من البؤر الإرهابية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على شبه جزيرة سيناء".

ولفت مدير بيت الخبرة البرلمانية في حزب المحافظين، إلى أن القوات فى سيناء جاهزة في أي وقت ومستعدة لتنفيذ كل المهام القتالية الموكلة إليها، وقادرة على حماية جميع الجبهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واالفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.