شريف إسماعيل يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحضور وزراء العدل، الاستثمار، الصحة، قطاع الأعمال العام، المالية، البترول، والطيران.

وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة موقف قضايا التحكيم في إطار المتابعة المستمرة والجهود المبذولة في تلك القضايا عن الفترة بين عامي 2011- 2013.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفض منازعات عقود الاستثمار والمقترحات الخاصة بحلها.