عبدالعال يزور مركز هداية لمكافحة التطرف بالإمارات

كتب- أحمد علي:

زار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق، المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف "مركز هداية" ومقره أبوظبي.

جاء ذلك في إطار زيارته على رأس وفد برلماني إلى الإمارات.

ويسعى هذا المركز لمكافحة الفكر المتطرف عبر المناهج التربوية، إضافة إلى دعم ضحايا الإرهاب، وإعادة إدماج العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشباب والأطفال.