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منتخب فرنسا للتايكوندو يغادر القاهرة

04:04 م الإثنين 26 فبراير 2018
منتخب فرنسا للتايكوندو يغادر القاهرة

كتب – طه عبيد:

غادرت بعثة منتخب فرنسا للتايكوندو، مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام، شاركت خلالها في بطولة مصر للتايكوندو.

وأنهت سلطات الأمن بالمطار إجراءات سفر المنتخب والذي يضم 11 لاعبا وإداريا على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

وتعتبر البطولة من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو G2، وتحرص جميع الدول على المشاركة بها لحصد النقاط التي تضاف إلى التصنيف الدولي والأوليمبي للاعبين والتأهل للأولمبياد.​

منتخب فرنسا للتايكوندو مطار القاهرة الدولي بطولة مصر للتايكوندو

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