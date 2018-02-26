الحكومة: توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميًا

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا لعدد من المحافظات، وإقرار ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال أربعة أشهر، وكذا سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، في ضوءالشروط والقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية ما يتم اتخاذه حاليًا من إجراءات جادة تؤكد حرص الدولة على توفيق كل الأوضاع غير المقننة، في إطار احترام أحكام القانون والدستور.