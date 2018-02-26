خبير يطالب بتصميم تطبيق على المحمول للفلاحين

طالب الدكتور رجب رجب أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية بتصميم تطبيق عبر التليفونات المحمولة للفلاح، الذين أصبحوا يحملون أجهزة تليفونات محمولة.

وأضاف رجب في تصريح له على هامش جلسة "الريف الجديد والطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامة"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" أن الريف الجديد يعتمد على الأليات الحديثة مثل الري بالتنقيط واستخدام الطاقة في توفير موارد جديدة للمياه بالإضافة لاستزراع المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة وهذه الارشادات سوف تساعد الفلاح على مواكبة استخدام التكنولوجيا.

وأوضح أن الموارد المحدودة والطلب المتزايد يجعل ملف المياه يحتاج لإدارة حكيمة، للحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة في العالم، مضيفًا أن التغيرات المناخية تعتبر تحديا كبيرا يهدد العالم ويؤثر سلبا على توافر المياه.

ونوه بأن عام 2050 سيشهد زيادة الطلب على الغذاء بشكل مضاعف بسبب زيادة عدد السكان، كما أن 30 % من الأراضي الصالحة للري والزراعة، تآكلت بالإضافة لزيادة درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف الخاص بالأمطار وزيادة الاحتياج للمياه سيزيد بنسبة 50%.

وتعقد الجلسة الختامية مساء اليوم ويتم إعلان توصيات المؤتمر بالكامل بجانب تكريم العلماء والضيوف خلال فعاليات المؤتمر، وخطاب ختامى تلقيه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.