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​ نائب وزير المالية يلقي محاضرة لطلاب جامعة القاهرة اليوم

02:57 ص الإثنين 26 فبراير 2018
​ نائب وزير المالية يلقي محاضرة لطلاب جامعة القاهرة اليوم

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في ندوة بعنوان "ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟"، في الساعة 11 صباحاً بمدرج (ب) بالكلية.

تقام الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب أبوعيش عميد الكلية، وحضور عدد من المهتمين بالشئون الاقتصادية وأعضاء هيئة التدريس.

كلية التجارة وزير المالية جامعة القاهرة الإصلاح الاقتصادي
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