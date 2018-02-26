​البابا تواضروس ينعي الأنبا فام أسقف طما

كتب- إسلام ضيف:

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية وفاة الأنبا فام، أسقف ايبارشية بمحافظة سوهاج طما، وعضو المجمع المقدس.

ونقل القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية في بيان الإثنين، عن البابا تواضروس قوله: "رجاء القيامة نودع هذا الأسقف المبارك، مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام، أسقف طما وتوابعها".

وتابع: "عاش في الرهبنة أكثر من أربعين عامًا، قضى معظمها أسقفًا لإيبارشية جديدة في طما وكل توابعها، حيث كان خادمًا ومُعمرًا، مصليًا ومسبحًا، وأيضًا متأملاً لأعمال الله العظيمة"

واستكمل: "على يديه عاش محبًا للقديسين، ومسبحًا مع الملائكة بصورة مذهلة ومؤثرة في نفوس كل المشاركين، ومقدمًا نموذجًا رفيعًا في التسبيح الهادئ، وكثيرًا ما رأيته واقفًا مسبحًا في الدير بين الأباء الرهبان في كل وقار، المسيح يعزي الكنيسة كلها ويعزي كل أبناء إيبارشية طما الأحباء، كما يعزي أسرته المباركة، وكل أحبائه وعارفي فضله".

وكان الأنبا فام قد توفي مساء أمس الإثنين بعد سفره منذ عدة أيام للعاصمة الإنجليزية لندن للعلاج.

يذكر أن الأنبا فام ولد باسم طوبيا إسحق خير في ١ فبراير ١٩٤٥، وهو ينتمي لعائلة "سكلا" بأخميم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التعدين عام ١٩٦٧.

والتحق الأنبا الراحل بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو عام ١٩٧٧ ، وترهب باسم الراهب مينا الأنبا بيشوي ، وفي ديسمبر من نفس العام نال درجة القسيسية في يوليو ١٩٧٩ ، وسيم أسقفًا على إيبارشية طما ، محافظة سوهاج في مايو عام ١٩٨٠ ، وتم تجليسه على كرسيه في يونيو ١٩٨٠.