"الأحرار": افتتاح السيسي لمقر قيادة مكافحة الإرهاب رسالة لقوى الشر

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قيادة قوات​شرق القناة لمكافحة الإرهاب، رسالة لقوى الشر بأن مصر ستحبط كافة محاولاتهم لنشر الفوضى في البلاد.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن ارتداء الرئيس للزي العسكري خلال الزيارة كان رسالة أراد توجيهها للشعب، أن مصر في حالة حرب ولابد من تكاتف الجميع لدعم الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها القوات الملحة والشرطة.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأحد، مقر القيادة الموحدة للقوات المسلحة شرق قناة السويس، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقتها القوات المسلحة في 9 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش.