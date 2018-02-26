عمرو رمزي لمصراوي: "بيت السلايف" دراما بوليسية من نوع خاص

كتب-محمد مجدي:

عبر الفنان عمرو رمزي، عن سعادته بردود الأفعال، التي تلاقها حول دوره في الحلقات الـ 6 الاولي، من مسلسله الجديد "بيت السلايف" ويعرض حالياً على قناة "أبو ظبي".

وقال "رمزي" في تصريح خاص لمصراوي "المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي بوليسي ولكنها من نوع خاص، لأنها تشبهنا ولن يشعر المشاهد أنها مبالغ فيها وليست واقعية كما يحدث في بعض الأحيان.

وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة التي تمد إلى 60 حلقة".

وأضاف "رمزي" إنه يقدم دور مختلف ويسعى دائماً وراء العمل الجيد، مشيرًا أن المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب"

وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة التي تمد إلى 60 حلقة".

وكشف أنه لم يستقر حتي الان الى العمل الذي يشارك من خلاله في السباق الدرامي لرمضان المقبل".

مسلسل "بيت السلايف" بطولة بوسي، أحمد صلاح حسني، عبير صبري، حازم سمير، منة فضالي، طارق صبري، جيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبد الخالق.