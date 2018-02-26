التعليم تغلق مبنى المرحلة الابتدائية بمدرسة كفر دنشواى بالمنوفية

كتبت- ياسمين محمد:

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبنى المرحلة الابتدائية بمدرسة كفر دنشواى بإدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية إثر حدوث هبوط أرضي، وبعد ورود محضر معاينة من قبل هيئة الأبنية التعليمية ولجنة المحافظة والإدارة التعليمية ، والذى ينص على الموافقة على غلق المبنى تمامًا لحين النظر فى ترميمه وإعادة صيانته.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، في تصريحات صحفية اليوم، على أن أمن وسلامة الطلاب فى المرتبة الأولى من اهتمام الوزارة ، مشيرًا إلى أن ما حدث لن يؤثر على العملية التعليمية للطلاب ، وحرصًا على سلامتهم سوف يتم نقلهم إلى مدرسة كفر الحجازى الابتدائية فترة مسائية.

وأضاف أن المدرسة مكونة من 24 فصلا دراسيا وسيتم توزيعهم كما جاء فى تقرير هيئة الأبنية، حيث يتم وضع الصف الأول والثانى والثالث الإبتدائي بمدرسة كفر دنشواى الإعدادى ، أما فصول الصف الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم فى فترة مسائية بمدرسة كفر الحجازى الابتدائية.