​ائتلاف دعم مصر: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني

القاهرة- أ ش أ:

قال أمين عام ائتلاف دعم مصر النائب الدكتور مجدي مرشد، إن شعب مصر نسيج واحد متماسك وسيرد على العالم كله في رسالة قوية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أهمية نزول المواطنين لصناديق الاقتراع للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي تعد واجبا وطنيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي أقامه ائتلاف "دعم مصر" اليوم الأحد بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور أعداد كبيرة من المواطنين والقيادات الشعبية ونواب المحافظة والأمين العام المساعد للائتلاف النائب محمد علي يوسف، والنائب الدكتور عبدالله مبروك، والنائب سعداوي ضيف الله.

وأضاف أمين عام الائتلاف أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية حق لمصر علينا جميعا ورسالة قوية للعالم للرد على كل من يتآمر على مصر.

ومن جانبه ، أكد النائب محمد علي يوسف، أن الأمان الذي يتمتع به المصريون كان ثمنه أن هناك من حمل كفنه بين يديه ليفدي به وطنه وجاء دورنا لرد الجميل في تلبية نداء الوطن والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وبدوره ، قال الدكتور عبدالله مبروك: "إن الجماهير الحاضرة اليوم تعطي أقوى رسالة للجميع بأن طريق الانتقاد والهدم سهل ولكن طريق البناء والتنمية والإصلاح هو الصعب"، مشيرا إلى أن هذا الطريق اختاره المصريون مع قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل بناء وتنمية الوطن.