​السيسي غاضبًا: "مش هسمح لحد يدخل مصر في الفوضى تاني"

كتبت- مروة شوقي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعيد كتابه اسمها من جديد خلال العصر الحالي في تنفيذها للعملية الشاملة سيناء 2018.

وأضاف السيسي، في كلمته أثناء استعراض نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018" بمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب: "تعمير الوطن يأتي بتكاتف كل المصريين وعلى رأسهم أهالي سيناء، مستطردًا: "خلي بالكم المعركة دي بفضل الله يا هنهزمهم يا هنهزمهم، يا نموت ومش هيحصل غير كدة.. مش هسمح لحد يدخل مصر في الفوضى تاني".

وأشار السيسي، إلى أن "ما يتم من حرب شاملة ضد الإرهاب، يواكبها حرب بناء وتعمير وتنمية، لازم كل المصرين يغضبو، لما يشوفوا إلى حجم العمل اللي بيتم فمصر، لازم نغضب ونخاف ونفزع في حماية اللي بنعمله، وانتو يا مصريين اللي هتحافظوا على بلدكم، علشان نقول دي بلد بتنهض".

ووجّه السيسي حديثه للفريق حجازي قائلاً: "بكل قوة وكل عنف يا محمد، فاللي يسلم نفسه يتحاكم طبقا للقانون، لكن اللي يرفع السلاح إحنا مش بنخاف إلا من ربنا، ولن نهدأ حتى يتم تماما الانتهاء من الإرهاب".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.