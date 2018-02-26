​السيسي يكشف سر غضبه أثناء افتتاح حقل ظهر

كتبت- مروة شوقي:

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لرجال القوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية، وأجهزة الدولة، لما يقدمونه من جهد مبذول في العملية الشاملة في سيناء 2018، التي تستهدف مجابهة الإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف السيسي، في كلمته أثناء استعراض نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018" بمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، السبب وراء غضبه خلال افتتاح حقل ظهر، قائلاً: "اه طبعا غضبان، لأنكم مش شايفين يا مصريين كل حجم العمل اللي بيتعمل في سيناء، إلاّ جزء بسيط، لكن الدولة المصرية كلها شغلها بيتم بالحجم ده، ولما حد يفكر يقرب من اللي إحنا بنعمله يبقى لازم اغضب لأني مش هسمح لحد يقرب من مصر ويقودها للخراب والفوضى".

وأشار السيسي، إلى أن "ما يتم من حرب شاملة ضد الإرهاب، يواكبها حرب بناء وتعمير وتنمية، لازم كل المصرين يغضبو، لما يشوفوا إلى حجم العمل اللي بيتم فمصر، لازم نغضب ونخاف ونفزع في حماية اللي بنعمله، وانتو يا مصريين اللي هتحافظوا على بلدكم، علشان نقول دي بلد بتنهض".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.