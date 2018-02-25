التعليم: إعلان أرقام جلوس ولجان المتقدمين لـ"مبادرة الرئيس لاكتشاف النابغين"

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن الإعلان عن آليات ونظام التقديم لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف النابغين والموهوبين في العلوم والرياضيات، فقد تم تحديد الموقع الإلكتروني الخاص بأرقام الجلوس، ومقار اللجان للطلاب المتقدمين للمبادرة من خلال بوابة مركز معلومات التربية والتعليم emis.gov.eg.

وأضاف محمد صديق، مدير عام نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في بيان الأحد، أنه تم الإعلان عن الموقع طبقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بوضع الآليات والتعليمات المطبوعة بالإخطار داخل الموقع، مشيرًا إلى إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب الالتزام بتلك التعليمات.

ويتاح للطلاب المتقدمين للمبادرة تحديد مادة الاختبار المتقدم لها بإدخال الرقم القومي ببوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتيسيرًا على الطلاب تم إتاحة كشوف المناداة لكل إدارة تعليمية ومديرية تعليمية.

وأكد الدكتور صديق أنه تم التنبيه على الإدارات بتوصيل نسخ من الكشوف لموجهي عموم المواد (الرياضيات والعلوم)؛ حتى يتمكنوا من التواصل مع الطلاب والمدارس التابعين لها للتأكيد على حضورهم الاختبار.

وأشار صديق، إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين للاختبار في مادة الرياضيات 7431 طالبًا وميعاد الامتحان يوم 27/2/2018، والمتقدمين لمادة الكيمياء 6682 طالبًا وميعاد الإمتحان يوم 28/2/2018، والمتقدمين لمادة الفيزياء 6610 طالب وميعاد الامتحان 1/3/2018.