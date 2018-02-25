البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعوية إلى "الواحات البحرية" الثلاثاء

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق قافلة توعوية إلى الواحات البحرية، الثلاثاء المقبل، من وعاظ الأزهر الشريف ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة لحماية المواطنين من الفكر المتطرف.

وأوضح المجمع، في بيان له الأحد، أن القافة تأتي لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب اصطفاف جميع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

ولفت إلى أن القافلة تأتي بالتزامن مع الحملة الشاملة التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في شمال ووسط سيناء ومناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية بقيادة القوات المسلحة وقوات الشرطة.

من جانبه، قال الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن العمل في هذه المناطق الحدودية والبعيدة يُعد أحد أهم الملفات التي يركز عليها المجمع في هذه الظروف الراهنة التي تحتاج إلى التواجد المكثف لحماية سكان هذه المناطق من الفكر المتشدد والتفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية.