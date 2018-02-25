الأعلى للإعلام يطلق دورته الـ19 "أخوة واتحاد" للإعلاميين الأفارقة

القاهرة- مصراوي:

شهد اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفل افتتاح الدورة التاسعة عشر للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بماسبيرو بمشاركة خمسة عشر إعلاميا من ثماني دول أفريقية مختلفة ناطقين باللغة العربية.

ورحب أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإعلاميين الأفارقة، متمنيا لهم إقامة طيبة وبرنامجًا تدريبيًا مفيدًا ناقلاً لهم تحيات الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى، واعتذاره عن الحضور لسفره لمدينة الأقصر لحضور مهرجان مصر تستطيع اليوم وأنه سيلتقي بهم فور عودته للبلاد.

وأوضح سليم، أنه من ضمن المصادفات الجيدة أن تلك الدورة التدريبية تتواكب مع الانتخابات الرئاسية الأولى وستعيشون معنا أروع تجاربنا الديمقراطية وسنحرص ضمن البرنامج التدريبى للدورة أن يكون هناك حلقة نقاشية عن الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا للإعلاميين الأفارقة حرص المجلس على أن يكون برنامج تلك الدورة مختلف عن بقية الدورات.

وتابع: "يتضمن البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الاستكشافية لمصر في ثوبها الجديد بعد 30 يونيو وأهمها زيارة العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنتقل إليها كل المقار الحكومية وستشاهدون فيها كل ما تم إنجازه في المرحلة الأولى خلال عام واحد وزيارة قناة السويس الجديدة وحضور مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتدريب العملي باستديوهات قنوات D.M.C وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أمين عام المجلس، خلال حديثه مع الإعلاميين الأفارقة إلى التقسيم الجديد للإعلام المصرى طبقًا للدستور الجديد المتمثل في الهيئات الإعلامية الثلاثة المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة، وهو معني بكل شئون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني والمسئول عن إدارة وتنظيم الإعلام في مصر وأحد المهام الموكلة إليه، إعادة ضبط المشهد الإعلامي المصري والهيئة الوطنية للإعلام المسئولة عن إعلام الدولة المسموع والمرئى والهيئة الوطنية للصحافة المسئولة عن الإعلام المطبوع والصحف القومية.

كما أوضح سليم، للإعلاميين الأفارقة، أن تلك الدورة تعد احتكاكا مباشرا مع الخبرات المصرية بالمجالات الإعلامية المختلفة وتبادل الخبرات في ذلك المجال، كما أوصى سليم بضرورة تقسيم المتدربين الأفارقة حسب تخصصاتهم الإعلامية حتى يتمكن المجلس من ترتيب زيارات مسائية لهم حسب تلك التخصصات.

ومن جانبه رحب صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و رئيس لجنة التدريب بالمجلس، بالمتدربين الأفارقة في مصر بلدهم الثاني وقلب أفريقيا النابض متمنياً لهم إقامة طيبة ودورة تدريبية ناجحة تلبي لهم رغباتهم وتحقق طموحاتهم العلمية والعملية، معربًا عن سعادته بلقاء الأشقاء الأفارقة الذين دائمًا ما نشعر معهم بالمودة والألفة، وارتبطت مصر بإخوانها الأفارقة منذ آلاف السنين لتخلق تاريخًا مشتركًا من أحلام وطموحات ثمينه ارتبطت مصر فيها مع العديد من الشعوب الأفريقية برحلات للكفاح والتحرر حتى أصبحت لمصر مكانة عالية فى قلوب الجميع.​