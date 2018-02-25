وكيل "دينية النواب" يدعو الحكومه للتراجع عن فرض رسوم على مكرري العمرة

كتب- سيف سالم:

أبدى النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، اعتراضات واسعة على القرار الخاص بفرض رسوم على من يكرر مناسك العمرة، قائلا إن الأمر فيه مزيد من الأعباء وإضافة الرسوم التي تصعب الأمور على المواطنين، فما بالنا بارتباط الأمر بمسألة فيها شعائر دينية.

وشدد النائب في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، على أنه ضد فرض أي رسوم أو زيادات على المواطنين وتحديدا في الأمور المتعلقة بمناسك العمرة، محذرا من السلبيات التي قد تتبع القرار، وقال إنها بدأت تتصاعد الآن متمثله في غضب شركات السياحة والمعتمرين.

وقال النائب إن الحكومة عليها مراجعة نفسها في هذا القرار، والمبادرة بإلغائه، مشيرا إلى أن اللجنة الدينية حتى الآن لم تقرر طرح الأمر في اجتماع لها، مؤكدًا أنه حال تطورت الأمور سيكون البرلمان طرفا في الضغط من أجل إلغاء هذا القرار.