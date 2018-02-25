"جائزة باديب للهوية الوطنية" تجمع المبدعين العرب في القاهرة الأربعاء

القاهرة- (أش أ):

تستضيف القاهرة، مساء الأربعاء المقبل، الحفل الختامي لتوزيع جوائز الدورة الأولى لـ"جائزة باديب للهوية الوطنية"، التى تجمع شمل المبدعين العرب، في واحد من أكبر الاحتفالات الثقافية بالوطن العربي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والدبلوماسيين ورجال الفن والثقافة والفكر والإعلام من مصر ومختلف الدول العربية.

ووصل القاهرة، الأحد، لهذا الغرض رجل الأعمال السعودي أحمد باديب، رئيس مجلس أمناء جائزة باديب للهوية الوطنية، للمشاركة في الحفل الختامي وتوزيع الجوائز التي تصدر عن مركز أحمد باديب للدراسات والاستشارات الإعلامية والثقافية (مقره جدة). كما وصل أيضًا الفنان التشكيلي السعودي هشام بنجابي للمشاركة في فعاليات الحفل.

وأكد المفكر أحمد باديب أن "مصر هي مركز اﻻشعاع الحضاري والثقافي في العالم العربي وأنه قام بتأسيس جائزة ثقافية عربية مقرها القاهرة هدفها الأول دعم الشباب العربي لتعزيز وتحسين وتطوير الفن والإبداع، وذلك من خلال أعمال إبداعية تحاكي الوجدان العربي".

وقال إن الجائزة تسعى إلى تعزيز قيم الانتماء إلى تراثنا وحضارتنا وتاريخنا العربي من خلال الأعمال الإبداعية للشباب المشاركين في الجائزة، لافتا أن الجائزة ستحمل في كل دورة اسم رائد من رواد التنوير الوطنيين في عالمنا العربي وستنظم الدورة الأولى باسم الزعيم الشعبى المصرى عمر مكرم.

وكشف عن منح الجائزة تكريما خاصًا هذا العام لشيخ المحققين العالم المصري الراحل دكتور حسين اﻻنصاري الذي توفي العام الماضي، تاركا إرثا عظبما من اﻻنجاز واﻻبداع الفكري والثقافي.

ونوه باديب بالنجاح الكبير الذي حققته المراة العربية في العديد من التخصصات بعد جهود شاقة ومخلصة وﻻسيما المرأة المصرية في مجالات العلوم واﻻبداع والفكر، ﻻفتا إلى أن المرأة الخليجية والسعودية تخطو خطوات حثيثة نحو إثبات ذاتها والمشاركة بدور فعال في نهضة وطنها وأمتها العربية والإسلامية.

من جانبها، قالت الدكتورة ملحة عبد الله الأمين العام للجائزة إنه سيتم تكريم الموسيقار المصرى العالمى عبده داغر، الذى يعد أبرز الموسيقيين فى العالم خلال الحقبة الأخيرة، والتى تجسدت أعماله وتوجت بتكريمه فى العديد من المحافل الدولية والإقليمية، حيث وضع له تمثال فى حديقة الخالدين بألمانيا إلى جانب موتسارت وبيتهوفن وباخ، كما أنه العربى الوحيد الذى استطاع أن يصل إلى هذه المكانة بين عظماء الموسيقى على مدار تاريخهم.

كما سيتم أيضا تكريم الشاعر السعودي الكبير السفير عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام السابق في المملكة العربية السعودية والذي يشغل حاليًا منصب سفير المملكة العربية السعودية بالمملكة المغربية بمرتبة وزير، وان هذا التكريم يأتي تتويجًا لدوره في دعم الثقافة العربية، فقد أبدع وألف العديد من الدواوين والقصائد الشعرية إلى جانب دوره في الحكومة السعودية.

وتتشكل لجان تحكيم جائزة باديب للهوية الوطنية من ثلاثة خبراء أكاديميين متخصصين في المسارات المختلفة للجائزة، وأعضاء اللجان جميعهم مشهود لهم بالنزاهة والشفافية والشرف والخبرة والأخلاق الحميدة، وتبلغ أعداد لجان التحكيم 15 عضوًا لمسارات الجائزة الخمسة، وجميعهم يعملون في سرية تامة، حتى انهم لا يعرفون بعضهم البعض أثناء فترة تقييم الأعمال.

يشار إلى أن جائزة باديب للهوية الوطنية هي جائزة ثقافية عربية مقرها الدائم القاهرة، تم تدشينها خلال مؤتمر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 برعاية وزارة الثقافة المصرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- جامعة الدول العربية، والجائزة لا تهدف للربح وتصدر بدعم كامل من مركز أحمد باديب للدراسات والإستشارات الإعلامية، واستمرت في تلقي أعمال المشاركين من شباب العالم العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة حتى نهاية أكتوبر الماضي، في خمس مسارات إبداعية (الشعر، القصة، المسرح، التأليف الموسيقي، الفن التشكيلي) وتبلغ القيمة المالية للجائزة 150 ألف ريال سعودي.

وتمنح الجائزة كل عام لأحد المشاركين الفائزين من مختلف البلدان العربية، وهي خاضعة لمعايير الإبداع بعيدا عن أي توجه آخر، رغبة في أن تكون جائزة عربية مستقلة، لا تخضع لأي تأثيرات من هنا أو هناك، سوى ما تُحتمه القيم والثوابت المتفق عليها إنسانيا.