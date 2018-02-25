مستشار الرئيس لشؤون الزراعة: مصر أًصبحت تحت الفقر المائي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة، إن مصر تواجه تحديات كبيرة، منها نقص المياه والأراضي، ونحتاج في الفترة الحالية لزراعة 20 مليون فدان، وليس 1.5.

وأضاف في تصريحات لقناة " أون لايف" على هامش مؤتمر " مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي عقد اليوم الأحد بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لديها نقص في المياه، وأصبحت تحت خط الفقر المائي، واحتياجات الفرد من المياه سنويا تبلغ 1700 متر مكعب، ونصيبه حاليا 600 متر مكعب فقط.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة، أن الشعب لا بد أن يكون لديه وعي بالمشاكل التي تعاني منها مصر، فالحكومة وحدها لن تستطيع حل تلك المشاكل، مضيفا: "لا بد من الادخار قبل استخدام أي تقنيات أخرى غير تقليدية".

ولفت إلى أن مصر لديها الموارد التي تمكنها من مواجهة التحديات، مثل "الشمس ومياه البحر والصحراء والموارد البشرية"، متابعا: "الزراعة في مصر ليست بالطرق الصحيحة، والتنوع النباتي ما زال في بداية الطريق، ويجب البحث عن البدائل الخاصة بالاستدامة".