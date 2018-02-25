جامعة القاهرة تستضيف نائب وزير المالية غدًا

كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية التجارة بجامعة القاهرة، غدًا الاثنين، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في ندوة بعنوان "ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟"، في الساعة 11 صباحاً بمدرج (ب) بالكلية.

تقام الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب أبوعيش عميد الكلية، وحضور عدد من المهتمين بالشئون الاقتصادية وأعضاء هيئة التدريس.