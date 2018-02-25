اليوم.. انطلاق مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بمشاركة 4 وزراء

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي السنوي لكلية الآداب بعنوان "الشباب وصناعة المستقبل" بفندق تريومف، بحضور وزراء التعليم العالي والتضامن والأوقاف والثقافة، ووفدين من الكنيسة والأزهر.

وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يشارك به قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرافقه وفد كنسي وبحضور الدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقيادات الأزهر والكنيسة إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت أن المؤتمر يتناول 6 محاور أساسية من خلال مناقشة نحو 63 بحثا على مدى 7 جلسات خلال يومين إضافة إلى الجلسة الافتتاحية والرئيسية، وهي: واقع ومستقبل الشباب ودورهم في بناء المجتمعات، دور الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء الوطن، رؤى الشباب في بناء المستقبل، التكوين الثقافي للشباب، دور الشباب والإعلام في استشراف المستقبل و الشباب والمشروعات الوطنية، لافتة أن مايقرب من 90 % من الأبحاث من انتاج شباب الباحثين العرب والمصريين، كما يستعين المؤتمر بالشباب في الإعداد والتنظيم وكمقررين للجلسات .

وأضافت "القليني"، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية، ومشاركة الشباب الفعالة في التنمية إلى جانب تشكيل كتلة شبابية قادرة على القيادة، بالإضافة الي تجذير فكرة المواطنة وإبراز ثوابت الهوية والانتماء، وكذلك الاهتمام بالدراسات المستقبلية والابتكار ودعم المشروعات الشبابية وإيجاد التواصل المجتمعي بين الشباب والمسئولين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتحدث خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوزوكسي، وعلاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودينا حسين رئيس لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، ومصطفى عز العرب عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ، والكيميائي سامي الجندي عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة العلميين الدوليين، وعبدالمجيد حجازي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايثيدكو، والسيدة آمنة الناخي مدير عام بحكومة الشارقة والطالب أحمد بهاء رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وتتضمن اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ورئيسة المؤتمر، والدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الوهاب جودة رئيس قسم الاجتماع بالكلية.