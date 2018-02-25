الصحة: راتب أطباء شمال سيناء بين 20 إلى 25 ألف جنيه

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، موافقة وزير الصحة على تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة بالوزارة؛ لدعم وتحفيز الأطباء من محافظات الجمهورية للعمل بمستشفيات محافظة شمال سيناء، كانتداب مؤقت لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

وقالت المديرية عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم، إن الأجر الشهري للطبيب الحاصل على درجة الماجستير، سيتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه، على النحو التالي:

- مستشفى الشيخ زويد ورفح: 15 ألف جنيه بالإضافة إلى كافة مستحقات الطبيب الأخرى بما يعادل تقريبا 25 ألف جنيه شهرياً.

- مستشفى العريش العام ومستشفي بئر العبد المركزي ومستشفي نخل المركزي الجديد: 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى كافة مستحقات الطبيب الأخرى بما يعادل تقريبا 20 ألف جنيه شهرياً.

وأشارت المديرية إلى أن نظام العمل 15 يوما بالمستشفى، و15 يوما بدل راحة، موضحة أنه تم التحاق 19 طبيبا من المحافظات المختلفة للعمل بالقطاع الصحي بشمال سيناء، وتم صرف ١٥٠ ألف جنيه حافز لهؤلاء الأطباء.​