أكثر الكلمات إنتشاراً

الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 انتخابات المهندسين مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

وزير خارجية فنزويلا يصل القاهرة

12:20 ص الأحد 25 فبراير 2018
وزير خارجية فنزويلا يصل القاهرة

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، وزير خارجية فنزويلا خورخى ارياسا، في زيارة للقاهرة تستغرف عدة أيام يلتقي خلالها نظيره سامح شكري وزير الخارجية وكبار المسؤولين.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إن وزير خارجية فنزويلا وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يبحث "إرياسا" خلال زيارته عدة ملفات مع عدد من المسئولين لدعم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البدين خلال الفترة القادمة .

سامح شكري وزير خارجية فنزويلا القاهرة

الخبر التالى:

الصحة: راتب أطباء شمال سيناء بين 20 إلى 25 ألف جنيه

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان