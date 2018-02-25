وزير خارجية فنزويلا يصل القاهرة

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، وزير خارجية فنزويلا خورخى ارياسا، في زيارة للقاهرة تستغرف عدة أيام يلتقي خلالها نظيره سامح شكري وزير الخارجية وكبار المسؤولين.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إن وزير خارجية فنزويلا وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يبحث "إرياسا" خلال زيارته عدة ملفات مع عدد من المسئولين لدعم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البدين خلال الفترة القادمة .