وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة لدعم ضحايا "أتوبيس الإسكندرية"

القاهرة- أ ش أ:

نعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة، غادة والي، وفاة 9 عمال في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الساحلي بالإسكندرية، اليوم السبت، داعية للمتوفين بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، ومعربة عن أسفها لوقوع الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة 22 آخرين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت غادة والي- في تصريحات صحفية- إنها وجهت فور وقوع الحادث مديرية التضامن بالإسكندرية بتحريك فرق الإغاثة إلى موقع الحادث للمتابعة، وتقديم أوجه الرعاية للمصابين وأسر المتوفين، مشيرة إلى أن هذه الفرق تم تدريبها ورفع كفاءتها للتعامل مع الحوادث بأنواعها.

يُذكر أن الحادث وقع ظهر اليوم بالقرب من نزلة كوبري الألمان في الإسكندرية، حيث انقلب أتوبيس يقل عمالا تابعين لإحدى شركات السيراميك ثم اشتعلت النيران به؛ ما نتج عنه حتى الآن مصرع 9 عمال، وإصابة 22 آخرين.