"الزناتي": ٦ ملايين جنيه فائضًا في ميزانية نقابة الصحفيين

القاهرة- مصراوي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم، فتح باب التقديم لمشروع العلاج لمدة أسبوع آخر للزملاء الذين لم يلحقوا به، والموافقة على الموازنة.

وأوضح حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد، أن المجلس قرر أيضًا عمل حصر للعمالة بالنقابة وإجراء مسابقة لدعم النقابة بموظفين جدد.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة ميزانية النقابة والتي حققت فائضا في إيراداتها أكثر من ٦ملايين جنيه هذا العام، رغم عدم وجود دعم من الدولة خلال العام المالي الماضي.

وقال الزناتي إن المجلس قرر بدء تنفيذ جهود جديدة لتنمية موارد للنقابة والاستثمار بما يحقق عائدات لها، وإعداد ملف للتطورات القانونية والاستعانة بمكتب استشارات قانونية في القضية الخاصة بأرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر.