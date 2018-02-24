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​التعليم تدشين برنامج "المرشد الصغير" تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف الكبير

10:47 م السبت 24 فبراير 2018
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كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة دشنت برنامج "المرشد الصغير" بإدارة الهرم التعليمية، بالتعاون مع وزارة الآثار، بمناسبة قرب افتتاح المتحف العالمي الكبير بمنطقة الأهرامات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أوضح عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم التعليمية، أنه تم عقد ندوات تثقيفية بالمدارس المجاورة لمنطقة آثار الهرم بغرض التثقيف السياحي، حاضر فيها أساتذة متخصصين من هيئة الآثار المصرية، وبدأت أولى الجولات التثقيفية من مدرسة الهرم للتعليم الأساسي بالرماية.

وزارة التربية والتعليم إدارة الهرم التعليمية وزارة الآثار المتحف العالمي الكبير

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